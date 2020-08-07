Бродяга и аморал: в Рязани продолжаются розыски сбежавшего заключенного.

В Рязанской области продолжают разыскивать сбежавшего с участка колонии-поселения ИК-3 (колония строгого режима, город Скопин) заключенного Вячеслава Кошкарова.

Напомним, осужденный за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью, сбежал 30 июля. Так как первоначальные розыскные мероприятия результата не дали, мужчину объявили в федеральный розыск.

Как отмечают судебные приставы, Кошкаров злоупотребляет алкоголем, ведет аморальный бродяжнический образ жизни, постоянного мест жительства не имеет. Заключенный не имеет «устойчивых социальных, родственных и дружеских связей», может передвигаться по территории Рязанской области.

КУДА ЗВОНИТЬ?

- дежурная часть УФСИН России по Рязанской области — 8 (4912) 97-11-11, 97-11-13;

- отдел розыска УФСИН России по Рязанской области — 8 (4912) 97-11-73, 97-12-56;

- телефон доверия УФСИН России по Рязанской области — 8 (4912) 97-12-17;

- дежурная часть УФССП России по Рязанской области — 8 (4912) 29-45-00.

Анонимность гарантируется.

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