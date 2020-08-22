Еще один человек умер в Рязани от коронавируса. Всего – 41. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один человек скончался в Рязанской области от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе умер уже 41 человек.

Напомним, 22 августа в Рязани и области выявили 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 30 положительных тестов находятся на подтверждении.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 6907 человек.

Между тем губернатор Николай Любимов своим распоряжением полностью отменил в регионе режим самоизоляции (читать подробнее).

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