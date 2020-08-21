Губернатор Любимов официально отменил в Рязани режим самоизоляции, который мало кто соблюдал. Фото: правительство Рязанской области.

Губернатор Николай Любимов внес изменения в распоряжение от 17 марта 2020 года «О введении на территории Рязанской области режима повышенной готовности».

Из новой редакции исключили пункт №13, который гласил: «Предложить УМВД России по Рязанской области в пределах компетенции обеспечить соблюдение гражданами режима самоизоляции».

Другими словами, полиция не будет больше останавливать граждан на улицах Рязани и следить, кто и как соблюдает режим самоизоляции. Сам термин «самоизоляция» полностью исчез из распоряжения Любимова.

Кроме того, прекратили работу обсерваторы, где находились на обязательном карантине люди, пребывающие в регион.

Но распоряжение распоряжением, но у нас есть еще Роспотребнадзор, который категорически выступил по поводу ношения масок (читать подробнее).

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