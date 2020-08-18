Роспотребнадзор: В Рязани продолжает действовать масочный режим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанской области продолжает действовать масочный режим. Об этом сообщил представитель ведомства, отвечая на возмутительный пост рязанки на странице губернатора в «ВК.

«Пожалуйста, прекратите этот беспредел с масками! Почему здоровых людей заставляют надевать маску в магазинах, где на 500 м2 пять человек. Ношение маски не может быть обязанностью - это рекомендация!» - написала женщина.

Роспотребнадзор тут же отреагировал и сообщил, что маски нужно обязательно носить в местах скопления людей: общественном транспорте, магазинах, аптеках и т.д.

«Поскольку заражение коронавирусом происходит преимущественно капельным путем, люди могут заразить друг друга через капли, которые выделяются во время разговора, кашля или чихания. Благодаря маске задерживаются капли слюны и/или слизи, что позволяет нам защитить других людей и не заразиться самим. Ответственностью каждого гражданина является соблюдение масочного режима», - говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!