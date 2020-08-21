После жесткой критики губернатора уволился глава Дирекции благоустройства.

21 августа замглавы администрации Владимир Бурмистров провел рабочее совещание в Дирекции благоустройства города.

— Руководство областного правительства недовольно работой Дирекции, на вас поступает много жалоб от жителей Рязани, обратился к собравшимся чиновник. — А контрольно-аналитическое управление во время проверки выявило много недочетов. В итоге, руководитель Дирекции Андрей Шестопалов покинул пост.

По словам Бурмистрова, исполнять обязанности руководителя будет заместитель Шестопалова - Ирина Трошина.

В ближайшее время в Дирекции проведут инвентаризацию и кадровый аудит, и по их результатам примут дальнейшие управленческие решения.

Напомним, пару дней назад на встрече с журналистами губернатор высказал претензии к благоустройству Рязани. А потом предложил сменить руководство в Дирекции (читать подробнее).

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