Губернатор предложил поменять руководство Дирекции благоустройства Рязани

Николай Любимов: «Я очень недоволен тем, как проводится работа по благоустройству и уборке Рязани. Если дирекция благоустройства не справляется с задачами, значит надо менять её руководство».

Губернатор Николай Любимов очень недоволен тем, как благоустраивают и убирают от мусора улицы Рязани. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

— Считаю, что городской дирекции благоустройства нужно работать намного эффективнее и быстрее реагировать на вопросы людей, оперативно и четко убирать там, где они должны это делать, — заявил глава региона. — Если дирекция благоустройства не справляется с задачами, значит надо менять ее руководство. Терпение людей и мое личное может закончиться.

Отметим, что в настоящее время руководителем МБУ «Дирекция благоустройства города» является Андрей Шестопалов, а начальником управления благоустройства Рязани – Юрий Фурфурак.

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