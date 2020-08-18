В шести районах Рязанской области 18 августа отключат электричество.

18 августа в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шацкий район:

- село Тюрино, деревня Студеновка — с 09:00 до 18:00.

Захаровский район:

- село Захарово: улицы Садовая, Луговая, Энергетиков, Победы — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Чернобаево — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Семенск — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Ястребки — с 10:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- село Алексеево, деревня Викулово, деревня Волчково, деревня Ильино, деревня Корякино, деревня Ломакино, деревня Мелюшово, деревня Мягково, поселок Новоалександровка, деревня Ужищево, деревня Вельково, деревня Кузьмино, деревня Перино, деревня Братилово, село Былино, деревня Голышово, село Лесуново, деревня Чащино — с 11:00 до 14:00;

- село Криуша, деревня Курша, поселок Малиновка, деревня Рябиновка — с 13:00 до 17:00.

Напомним, 18 и 20 августа на 17 улицах Рязани отключат электричество из-за реконструкции воздушной линии (смотрим адреса, где не будет света).

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