В Рязани во вторник и четверг будет масштабное отключение электричества

В Рязани два дня будут отключать свет на 17 улицах.

18 и 20 августа в Рязани на 17 улицах отключат электроснабжение, сообщает администрация города. Причина отключения – реконструкция воздушной линии.

Во вторник и в четверг с 09:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Дягилевская, дома с 1 по 53;

- ул. Парковая, дома с 2 по 22;

- 1-й Аллейный проезд, дома с 1 по 18, дома с 20 по 22, д. 24;

- 2-й Аллейный проезд, дома с 13 по 23;

- Парковый проезд, дома с 1 по 34;

- 3-й Аллейный проезд, дома с 8 по 30;

- 4-й Аллейный проезд, д. 6, дома с 8 по 19, д. 21;

- ул. Урожайная, дома с 9 по 22;

- 5-й Аллейный проезд, дома с 2 по 7, дома с 9 по 22;

- 6-й Аллейный проезд, дома с 1 по 22, д. 26а, д. 32;

- 7-й Аллейный проезд, дома с 1 по 5, дома с 7 по 9, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16;

- ул. Аллейная, д. 3, д. 5, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18, д. 20, д. 36, д. 38, д. 42, д. 44, д. 46;

- ул. Пойменная, дома с 1 по 9, дома с 11 по 16;

- 1-й Михайловский проезд, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 7;

- 2-й Михайловский проезд, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9;

- 3-й Михайловский проезд, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 11б, д. 13, д. 15;

- Михайловское шоссе, д. 88в, д. 88г, дома с 94 по 184.

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