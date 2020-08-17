В Чучковском районе Рязанской области на три дня отключат газ

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщило о проведении ремонтных работ на ГРС «Чучково»

Отключение газа в Чучковском районе с 26 августа 12:00 до 29 августа 09:00 произойдет в следующих населенных пунктах:

- поселок Чучково (все улицы);

- Чучковский район полностью, кроме села Дудкино, села Алеево, села Голенищево, села Остро-Пластиково и села Аладьино.

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