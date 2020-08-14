Конкурс на перевозки по маршруту №87 в Рязани признали несостоявшимся

В Рязани рассмотрели заявки на участие в открытом конкурсе на коммерческие перевозки по маршруту №87 (Недостоево – площадь Мичурина – площадь Театральная).

Всего на конкурс поступили три заявки:

- ООО «Альфа-Транс»;

- ООО «РТК Возрождение»;

- ООО «Рязаньтрансавто I».

Однако, все три фирмы-перевозчики не выполнили требования конкурсной документации. В итоге конкурс на маршрут №87 признали несостоявшимся.

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