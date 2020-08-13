Автобусу №58 в Рязани изменили маршрут.

С 17 августа конечную остановку маршрутки №58 (поселок Семчино – Ново-Рязанская ТЭЦ) перенесут к БЦ «Олимп», сообщает пресс-служба администрации Рязани. Но автобусы, как и сейчас, будут заезжать на Ново-Рязанскую ТЭЦ.

Таким образом, протяженность маршрута автобусов увеличится с 23,5 км до 26,5 км.

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