В Торговом городке Рязани пройдут специализированные ярмарки

Логично, если деньги от проведения ярмарок пойдут на реставрацию зданий. Фото из архива "КП"-Рязань".

Управление экономического развития администрации Рязани приглашает горожан посетить еженедельную специализированную ярмарку, которая будет действовать на территории Торгового городка на улице Свободы по средам, четвергам и пятницам с 12 по 21 августа.

Напомним, что когда-то красивейший, но давно заброшенный объект в разные годы собирались то сносить, возведя тут современные здания, то восстанавливать. 8 октября 2019 года состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором губернатор Николай Любимов поднял вопрос и о судьбе Торгового городка:

– В пятидесятые годы его создали усилиями районов и предприятий, которые в них работали. Получился красивый объект – гордость всей Рязанской области. Я предлагаю всем районам принять участие в его восстановлении и провести эту серьезную работу в течение 2020 года.

Губернатор тогда пояснил, что речь идет не о бюджетах муниципалитетов, а средствах спонсоров – ныне работающих в районах предприятий.

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