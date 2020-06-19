Градозащитники: В Торговом городке Рязани украли крышу

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:26:03+03:00

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В Торговом городке украли крышу. С таким заявлением в СМИ и полицию обратился зампредседателя Рязанского регионального отделения ВОО «ВООПИиК» Игорь Кочетков.

По его словам, на территории достопримечательного места Рязанская сельскохозяйственная, промышленная и строительная выставка в минувшие выходные с павильона «Мещера» сняли металлическую кровлю.

Профлист зеленого цвета увезли в неизвестном направлении. Фото: ВООПИиК.

«Профлист зеленого цвета увезли в неизвестном направлении. Грабители нанесли ущерб предмету охраны, разграблено здание, находящееся в муниципальной собственности. Теперь под дождями может погибнуть уникальное внутренне убранство павильона с лепниной и люстрой, сделанной на Рязанском электроламповом заводе в 1955 году только в одном экземпляре и только для этого павильона. Могут прогнить, намокнуть и обрушиться пол и стены», - говорится в обращении Кочеткова.

под дождями может погибнуть уникальное внутренне убранство павильона с лепниной и люстрой, сделанной на Рязанском электроламповом заводе в 1955 году. Фото: ВООПИиК.

— В последнее время в Рязани прослеживается опасная тенденция, — продолжает Игорь Кочетков. — Как только губернатор объявляет о решении сохранить будь то историческую застройку города или Торговый городок, то сразу находятся люди, которые начинают сносить исторические дома или грабить достопримечательное место.

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ИСТОЧНИК KP.RU