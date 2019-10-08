К восстановлению Торгового городка Рязани привлекут районы области

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-08T16:03:46+03:00

Речь идет не о бюджетах муниципалитетов, а о частных предприятиях. Курировать работу будет вице-губернатор Игорь Греков

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8 октября состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором губернатор Николай Любимов поднял вопрос и о судьбе Торгового городка, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Когда-то красивейший, но давно заброшенный объект в разные годы собирались то сносить, возведя тут современные здания, то восстанавливать.

На последнее в областном бюджете денег нет, потому для начала власти стали приводить в порядок территорию городка – это произошло в прошлом году. Параллельно готовили документы по охранным зонам: бумаги необходимы для дальнейшего восстановления «Рязанской ВДНХ». По словам губернатора, документы почти готовы.

Дальше глава региона намерен восстановить объект, привлекая к этому всю область.

– В 50-е годы Торговый городок создали усилиями районов и предприятий, которые в них работали. Получился красивый объект – гордость всей Рязанской области, – сказал Николай любимов. – Я предлагаю всем районам принять участие в его восстановлении и провести эту серьезную работу в течение 2020 года.

Губернатор пояснил, что речь идет не о бюджетах муниципалитетов, а средствах спонсоров – ныне работающих в районах предприятий.

– Я говорю не только о деньгах, но и о материалах, рабочей силе. Приблизительные подсчеты сделаны, это будет посильно абсолютно всем, – сказал губернатор. – Нам важен результат. Мы должны показать, что Рязанская область и ее нынешние жители не хуже своих предшественников.

Восстановленные же здания, по словам Николая Любимова, помимо прочего назначения, могут использоваться для мероприятий теми районами, которые помогут в реставрации. Планируют сделать и доску почета с теми, кто примет участие в работе.

Курировать проект поручено вице-губернатору Игорю Грекову.

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ИСТОЧНИК KP.RU