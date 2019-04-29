Рязанские чиновники от культуры прибрались в торговом городке

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-29T11:45:05+03:00

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В минувшие выходные в Торговом городке Рязани прошел субботник, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма. Территорию объекта культурного наследия очищали сотрудники минкультуры, Центра развития туризма, туристско-информационного центра области, члены ВООПиК, организаторы проекта «Том Сойер Фест» и волонтеры.

Фото: Пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Активисты собрали мусор, опилили сухие ветви, убрали крупные отходы. После акции для желающих провели экскурсию по ряду павильонов, ныне уже полуразрушенных.

Напомним, для развития комплекса Торгового городка в регионе намечен цикл мероприятий. Субботник стал одним из них, а 18-19 мая в библиотеке имени Горького проведут сессию «Наследие и экономика», на которой обсудят предложения по реконструкции объекта и привлечение к ней инвесторов.

Справка «КП»

Ансамбль «Рязанская ВДНХ» внесли в число объектов культурного наследия в прошлом году. На участке в 10 гектаров 22 выставочных павильона в стиле советского классицизма. Большинству строений – более 60 лет.

Фото: Пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Фото: Пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Фото: Пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU