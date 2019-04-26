2019-04-26T08:43:28+03:00
Звезды

Эксперты еще не решили, как использовать рязанский Торговый городок

В областном центре пройдет стратегическая сессия «Наследие и экономика»
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В Рязани идет работа по созданию инфраструктуры Торгового городка, сообщает региональное министерство культуры и туризма. На ближайшее время чиновники запланировали ряд мероприятий, ближайшим из которых станет субботник на территории объекта. Волонтеры, «при поддержке администрации Рязани и регионального оператора по обращению с отходами Эко-Пронск», очистят территорию от мусора, а потом им проведут экскурсию по нескольким историческим павильонам.

Кроме того, 18-19 мая в библиотеке имени Горького проведут стратегическую сессию «Наследие и экономика» с участием экспертов по социокультурному проектированию. На сессии выработают предложения по функциональному использованию и приспособлению объектов Торгового городка.

Напомним, в 2018 году ансамбль «Рязанская ВДНХ» отнесен к объектам культурного наследия. Большинству строений более шестидесяти лет. На территории около 10 гектаров располагается 22 выставочных павильона, построенных в стиле советского классицизма.

ВАЖНО!

Субботник в Торговом городке пройдет 27 апреля с 10:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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