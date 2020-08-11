Биофармкомбинат в 10 раз увеличил отгрузку этилового спирта и антисептика

Рязанское фармацевтическое предприятие ООО «БиоФармКомбинат» нарастило обороты за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщает аналитическая компания RNC Pharma.

По данным специалистов, предприятие может похвастать внушительной динамикой – отгрузка препаратов в упаковках увеличилась в десять (!) раз.

«Правда ассортимент здесь довольно банальный, речь идет об отгрузках этилового спирта и медицинского антисептического раствора. Благодарить надо ажиотаж в условиях эпидемии коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Напомним, министерство природы Рязанской области проиграло кассацию ООО «БиоФармКомбинат», якобы отравившему реки Амшанка и Кердь летом 2018 года. Арбитражный суд Центрального округа признал решение о взыскании 4 млрд рублей с ООО «БиоФармКомбинат» необоснованным (читать подробнее).

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