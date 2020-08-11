В ближайшие часы на Рязань обрушатся ливневые дожди и грозы

Погода в Рязани на вторник 11 августа: в ближайшие часы обрушатся ливневые дожди и грозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы в Рязанской области местами ожидаются грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду и ливневые дожди. Непогода сохранится до конца суток 11 августа.

МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, ЛЭП и деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- если отключится электричество, держать наготове фонарь.

Напомним, о дождях и грозах региональное управление МЧС предупреждало рязанцев еще в понедельник (читать подробнее).

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