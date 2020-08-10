Во вторник в Рязани ожидаются дожди грозы

Во вторник 11 августа в Рязани ожидается переменная облачность. Ночью и днем местами дожди, а также гроза. Утром возможен туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, днем местами порывы до 15 метров всекунду.

Температура воздуха по области ночью +10...+15°С, днем +20...+25°С.

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За 18 лет наблюдений в августе на территории Рязанской области произошли две природные чрезвычайные ситуации: крупный град в 2013 году и сильный ветер с дождем в 2003 году.

В августе 2020 года, с вероятностью возникновения 0,11 возможна одна чрезвычайна ситуация природного характера, не выше межмуниципального уровня.

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