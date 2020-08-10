УМВД: Рязанку в центре города изнасиловал гость из ближнего зарубежья

Рязанку на улице Советской изнасиловал 24-летний приезжий из ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, в ночь на 7 августа во дворе дома в центре города мужчина напал на возвращавшуюся домой 35-летнюю женщину. Он оттащил ее в безлюдное место, изнасиловал и скрылся с места преступления.

Подробное описание внешности насильника передали всем патрулям полиции. В тот же день полицейские задержали мужчину, по приметам похожего на разыскиваемого.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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