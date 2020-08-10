В Рязани задержали подозреваемого в изнасиловании

В ночь на 7 августа во дворе дома в центре Рязани молодой мужчина, 1996 года рождения, напал на возвращавшуюся домой 35-летнюю женщину. Он оттащил ее в безлюдное место, где изнасиловал, после чего скрылся с места преступления. Потерпевшая, несмотря на случившееся, смогла сообщить сотрудникам правоохранительных органов приметы насильника. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиям в кратчайшие сроки нападавший был задержан.

Судья по ходатайству следователя отправил не в меру сексуально активного рязанца под стражу. Следователи Московского МСО СУ СКР по Рязанской области проводят необходимые в таком случае действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также назначены необходимые судебные экспертизы.

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