На трассе в Шиловском районе погиб водитель, уснувший за рулем.

9 августа в 04:30 в Шиловском районе произошло еще одно смертельное ДТП. По предварительным данным, 59-летний рязанец за рулем KIA Sportage уснул за рулем, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

Напомним, что 15 минутами ранее на автодороге Фролово - Лесной – Алехово в Шиловском районе вылетела с дороги и перевернулась «Лада Приора». Погибла 15-летняя пассажирка (подробности с фотографиями).

Всего за минувшие пятницу и выходные дни на территории Рязанской области зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 18 получили травмы.

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