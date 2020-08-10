Рязанец взыскал с мэрии 350 тысяч рублей за разбитый в дорожной яме автомобиль. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязанский областной суд рассмотрел жалобу о возмещении материального ущерба, причиненного в результате ДТП.

Суд первой инстанции установил, что в апреле 2019 года мужчина за рулем автомобиля ехал по улице Промышленной из Рыбного в Рязань, и попал в выбоину. Никаких дорожных знаков, указывающих на наличие «препятствия или направление объезда препятствия» на указанном участке дороги, не было. Яма, в которую попал автомобиль, имела размеры 1,2х2,2х0,2 м, что подтверждается актом выявленных недостатков.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Согласно заключению экспертизы, стоимость восстановительного ремонта машины составила более 330 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд исковые требования истца удовлетворил и вынес решение о взыскании в его пользу с управления благоустройства администрации Рязани более 350 тысяч рублей. В эту сумму вошли: возмещение материального ущерба и судебные расходы.

Областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.

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