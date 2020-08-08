В Рязани дорожные ямы обозначили рисунками фаллосов

В Рязани нарисовали фаллосы на дорожных ямах. Фото: vk.com/rzn_life_vk

Наиболее обсуждаемой в соцсетях улицей Рязани 8 августа стала Прижелезнодорожная. Прежде ей завели аккаунт в Instagram как "самой разбитой". Теперь же многочисленные ямы неизвестные решили обозначить… рисунками фаллосов.

Фото разлетелись быстро. Администрация города, заметив это, решила дать свой комментарий:

«Эта дорога включена в план капремонта на текущий год, в ближайшее время будут приняты меры по заделке аварийных ям», - сообщил представитель исполнительного органа власти.