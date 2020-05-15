15 Май 2020 2020-05-15T12:16:05+03:00

Антигламур: у самой разбитой улицы Рязани появился аккаунт в Instagram.

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В Instagram появился аккаунт, посвященный улице Прижелезнодорожной. Эта дорога, которую многие местные жители считают самой разбитой, имеет протяженность около 4,20 км. Прославилась она тем, что ее регулярно заливает водой, и автомобилистам приходится мужественно прокладывать фарватер.

По словам местных жителей, самый жесткий участок дороги расположен непосредственно возле железнодорожного переезда – там можно вполне реально утопить автомобиль (читать подробнее и смотреть видео).

К настоящему времени в аккаунте «Ул. Прижелезнодорожная, Рязань» опубликовано 20 фотографий и роликов. На «улицу» подписаны около трехсот человек.

railroad_rzn Самая разбитая улица Рязани в инстаграм

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ИСТОЧНИК KP.RU