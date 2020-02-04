Плывем и трясемся: рязанец снял на видео, как по ледяным ухабам едут автомобили

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:20:56+03:00

На улице Прижелезнодорожной в Недостоеве из-за растаявшего снега образовалась огромная лужа. Одна из машин застряла в ледяной яме

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На улице Прижелезнодорожной в микрорайоне Недостоево из-за разбитой дороги и растаявшего снега машины вынуждены то трястись на ледяных ухабах, то плыть по громадной луже. Соответствующее видео появилось в группе «Дороги Рязани» 3 февраля от одного из подписчиков

Кроме того, на записи видно, как грузовичок «ГАЗель» застрял в одной из ледяных ям, включив аварийный сигнал.

По словам очевидцев, самый жесткий участок непосредственно возле железнодорожного переезда, где можно реально утопить автомобиль, если не знать фарватер.

Дорога на Прижелезнодорожной.

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ИСТОЧНИК KP.RU