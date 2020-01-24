Ее практически раздело: на улице Тимуровцев машина насмерть сбила женщину
Поздно вечером 23 января на улице Тимуровцев произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом «Комсомолке» сообщил один из очевидцев трагедии.
— На Тимуровцев какую-то женщину машиной сбило, пока она катилась по льду, ее практически раздело, — сообщил источник.
На место происшествия оперативно выехали бригада медиков и полиция, но помочь пострадавшей уже не смогли.
К настоящему времени официального комментария по факту ДТП в Дашково-Песочне не поступало. Подробности происшествия уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU