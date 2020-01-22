2020-01-22T10:47:02+03:00
Происшествия

Знаков много – толку нет: у БСМП «Газель» сбила пенсионерку

На улице Дзержинского в Рязани пострадала женщина, переходившая дорогу по «зебре»
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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21 января в Рязани на улице Дзержинского грузовая «Газель» сбила пенсионерку. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, пострадала 87-летняя женщина, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Интересно, что знак перехода напротив БСМП продублирован, но водителя, 41-летнего жителя Рязанской области, это не заставило быть аккуратнее. Притом, судя по фото с места ДТП, «Газель» двигалась в левом ряду.

Уточняется, что инцидент произошел в 17.35. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Всего за сутки в двух ДТП на территории региона пострадали три человека. Автоинспекторы отловили восемь водителей, севших за руль пьяными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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