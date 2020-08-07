Детское ДТП: под Рязанью два ребенка – на велосипеде и мопеде – не поделили дорогу.

Днем 6 августа в поселке Варские 7-летний мальчик на велосипеде врезался в мопед MotoLand под управлением 13-летнего подростка.

В результате ДТП велосипедисту понадобилась помощь медиков.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на территории Рязанской области региона зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили травмы.

Кроме того, инспекторы ДПС выявили 4048 нарушений Правил дорожного движения и задержали шесть пьяных водителей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На парковке у «Глобуса» иномарка сбила 17-летнего рязанца

Молодой человек получил травмы. Полиция проводит проверку (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!