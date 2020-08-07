Бросив учебу в РВВДКУ бывший курсант заплатит почти полмиллиона рублей

Бросив учебу в десантном училище бывший курсант заплатит почти полмиллиона рублей. Фото: РВВДКУ.

Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел дело по иску начальника училища ВДВ к бывшему курсанту о взыскании денег, которые затратили на его военную и специальную подготовку,

Суд установил, что 1 августа 2013 года молодого человека зачислили курсантом на первый курс училища. В тот же день с ним заключили контракт.

Спустя почти пять лет, курсант подал командиру роты рапорт с просьбой отчислить его из училища, так как больше он учиться не хочет. Претензий к командованию военного вуза у него нет.

Согласно справке-расчету училища, курсант отучился четыре года и девять месяцев. За это время на его военную и специальную подготовку государство потратило 483 тысячи рублей, которые он до настоящего времени не возместил.

Рассмотрев материалы дела, суд признал требования начальника училища обоснованными и решил взыскать с бывшего курсанта в пользу училища 483 тысячи рублей, а также судебные расходы в размере 8 036 рублей.

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