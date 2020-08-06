В Рязанской области вырастут тарифы на эвакуацию машин и штрафстоянку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2021 года в Рязани повысят тарифы на эвакуацию машин. Соответствующее постановление подписано еще 31 июля.

Согласно приложению к документу, базовый тариф для эвакуатора без манипуляторной установки для автомобилей менее 3,5 тонны составит 1918 рублей. Действовать он будет на расстоянии до 20 км. Сейчас его цена в Рязани составляет – 1783 рубля. Стоимость эвакуатора с краном будет стоить от 3 344 рублей, в зависимости от расстояния.

Что касается хранения задержанных машин на специализированных автостоянках, то один час для автомобилей массой до 3,5 тонны обойдется нарушителю в 41,5 рубля, для более габаритного транспорта — 83 рубля.

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