2020-08-04T22:04:22+03:00
Происшествия

Рязанка на иномарке вылетела с дороги и протаранила Toyota Camry

В результате ДТП пострадала девушка-водитель. В настоящее время ее проверяют на алкогольное опьянение
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На улице Вокзальной произошло жесткое ДТП.На улице Вокзальной произошло жесткое ДТП.
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Вечером 4 августа на улице Вокзальной у дома №51а в Рязани произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Рязанка на иномарке вылетела с дороги и протаранила Toyota Camry.

Рязанка на иномарке вылетела с дороги и протаранила Toyota Camry.

По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer не справилась с управлением, вылетела на скорости с дороги и врезалась в припаркованную Toyota Camry. Дорожный бордюр выступил в качестве трамплина.

В центре Рязани иномарка вылетела с дороги и протаранила Toyota Camry.

В центре Рязани иномарка вылетела с дороги и протаранила Toyota Camry.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, а девушку с травмами госпитализировали.

В настоящее время сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства случившегося, а у пострадавшей взяли кровь для освидетельствования на алкоголь.

В центре Рязани иномарка вылетела с дороги и протаранила Toyota Camry.

В центре Рязани иномарка вылетела с дороги и протаранила Toyota Camry.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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