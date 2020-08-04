Рязанка на иномарке вылетела с дороги и протаранила Toyota Camry
Вечером 4 августа на улице Вокзальной у дома №51а в Рязани произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.
Рязанка на иномарке вылетела с дороги и протаранила Toyota Camry.
По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer не справилась с управлением, вылетела на скорости с дороги и врезалась в припаркованную Toyota Camry. Дорожный бордюр выступил в качестве трамплина.
В центре Рязани иномарка вылетела с дороги и протаранила Toyota Camry.
В результате ДТП машины получили механические повреждения, а девушку с травмами госпитализировали.
В настоящее время сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства случившегося, а у пострадавшей взяли кровь для освидетельствования на алкоголь.
В центре Рязани иномарка вылетела с дороги и протаранила Toyota Camry.
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ИСТОЧНИК KP.RU