Опубликован ТОП-10 книг среди рязанских заключенных
Сотрудники рязанского УФСИН выяснили, какие книги пользуются популярностью среди осужденных и составили ТОП-10 произведений.
Самые читаемые книги среди заключенных:
1. Федор Достоевский, «Братья Карамазовы»;
2. Данил Корецкий, «Оперативный псевдоним»;
3. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»;
4. Дмитрий Глуховский, «Метро 2033»;
5. И. Ильф, Е. Петров, «Двенадцать стульев»;
Рязанские заключенные назвали самые лучшие книги.
6. Валентин Пикуль, «Слово и дело»;
7. Елена Долгова, «Отступник»;
8. Борис Пастернак, «Доктор Живаго»;
9. Дэн Браун, «Ангелы и демоны»;
10. Сергей Есенин, стихотворения и поэмы.
Библиотечный фонд колоний составляет более 39 тысяч книг. УФСИН назвал ТОП-10 самых читаемых книг.
Отметим, что всего в исправительных учреждениях Рязанской области работают 15 библиотек, в фонде которых насчитывается 39 006 книг.
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ИСТОЧНИК KP.RU