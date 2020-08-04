2020-08-04T12:40:27+03:00
Общество

Опубликован ТОП-10 книг среди рязанских заключенных

Стало известно, что читают осужденные в колониях региона. Из более 39 тысяч произведений особой популярностью пользуются только десять авторов
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Опубликован ТОП-10 книг среди рязанских заключенных.Опубликован ТОП-10 книг среди рязанских заключенных.
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Сотрудники рязанского УФСИН выяснили, какие книги пользуются популярностью среди осужденных и составили ТОП-10 произведений.

Самые читаемые книги среди заключенных:

1. Федор Достоевский, «Братья Карамазовы»;

2. Данил Корецкий, «Оперативный псевдоним»;

3. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»;

4. Дмитрий Глуховский, «Метро 2033»;

5. И. Ильф, Е. Петров, «Двенадцать стульев»;

Рязанские заключенные назвали самые лучшие книги.

Рязанские заключенные назвали самые лучшие книги.

6. Валентин Пикуль, «Слово и дело»;

7. Елена Долгова, «Отступник»;

8. Борис Пастернак, «Доктор Живаго»;

9. Дэн Браун, «Ангелы и демоны»;

10. Сергей Есенин, стихотворения и поэмы.

Библиотечный фонд колоний составляет более 39 тысяч книг. УФСИН назвал ТОП-10 самых читаемых книг.

Библиотечный фонд колоний составляет более 39 тысяч книг. УФСИН назвал ТОП-10 самых читаемых книг.

Отметим, что всего в исправительных учреждениях Рязанской области работают 15 библиотек, в фонде которых насчитывается 39 006 книг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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