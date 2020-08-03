Рязанский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов России
По итогам 2019-2020 учебного года Рязанский государственный медицинский университет вошел в ТОП-100 Национального рейтинга университетов.
РязГМУ продемонстрировал положительную динамику в важном для абитуриентов параметре «Инновации» – 52 место (в 2019 году – 64 место). Специалисты оценивали портфель патентов университета, базовые кафедры, инновационную инфраструктуру, сотрудничество с высокотехнологичными компаниями и другое.
Отметим, что среди других 38 медицинских вузов России, представленных в рейтинге, РязГМУ находится на седьмой строчке.
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ИСТОЧНИК KP.RU