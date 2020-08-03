2020-08-03T10:52:13+03:00
Общество

Рязанский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов России

РязГМУ продемонстрировал положительную динамику в важном для абитуриентов параметре «Инновации»
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Рязанский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов России.Рязанский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов России.
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По итогам 2019-2020 учебного года Рязанский государственный медицинский университет вошел в ТОП-100 Национального рейтинга университетов.

РязГМУ продемонстрировал положительную динамику в важном для абитуриентов параметре «Инновации» – 52 место (в 2019 году – 64 место). Специалисты оценивали портфель патентов университета, базовые кафедры, инновационную инфраструктуру, сотрудничество с высокотехнологичными компаниями и другое.

Отметим, что среди других 38 медицинских вузов России, представленных в рейтинге, РязГМУ находится на седьмой строчке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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