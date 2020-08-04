2020-08-04T09:11:12+03:00
Общество

МЧС рассказало, в лесах какого района Рязанской области чаще всего теряются люди

С начала года в лесах заблудились 26 человек. Из них живыми нашли 25
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Назван самый опасный рязанский район для грибников.Назван самый опасный рязанский район для грибников.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Самый опасный район Рязанской области для грибников, рыбаков и просто любителей лесных прогулок – Клепиковский. Именно там зарегистрировали наибольшее количество заблудившихся собирателей дикоросов.

По данным регионального управления МЧС, с начала года на контроле спасателей находились поиски 26 человек, заблудившихся в лесу, из них 25 человек нашли живыми, один обнаружен погибшим.

Напомним, 28 июля стало известно о гибели 59-летнего мужчины, который ушел за грибами в районе села Долгинино под Рязанью и пропал. Искали мужчину двое суток (читать подробнее).

Что делать, если вы заблудились – советы от МЧС:

- не паникуйте, попытайтесь вспомнить, откуда пришли;

- прислушайтесь, не слышно ли криков: различные звуки помогают выйти к людям (работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд);

- если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку, идите вдоль этих объектов, они обязательно приведут к людям;

- если есть возможность, влезьте на высокое дерево и осмотритесь;

- если точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите костер – по дыму найти человека гораздо легче;

- если ищете дорогу сами, старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу;

- подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу;

- оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани;

- если есть возможность связаться по сотовому телефону, позвоните в службу спасения по номеру 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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