Пропавшего под Рязанью грибника нашли мертвым
Произошло это через сутки после публикации ориентировки на его поиск
Сергей Горбунов ушел в лес 26 июля. 28 июля его обнаружили мертвым.
Изменить размер текста:
59-летний мужчина, который ушел за грибами в районе села Долгинино под Рязанью и пропал, найден мертвым. О гибели Сергея Горбунова сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» 28 июля.
Ориентировка на поиск была опубликована сутками ранее. В ней было сказано, что в лес Сергей Иванович ушел в воскресенье, 26 июля, и после этого его не видели.
«Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», - отписались волонтеры днем вторника.
Обстоятельства смерти установят следственные органы в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU