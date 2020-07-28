Пропавшего под Рязанью грибника нашли мертвым

28 Июль 2020 2020-07-28T16:52:53+03:00

Произошло это через сутки после публикации ориентировки на его поиск

Изменить размер текста: A A

59-летний мужчина, который ушел за грибами в районе села Долгинино под Рязанью и пропал, найден мертвым. О гибели Сергея Горбунова сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» 28 июля.

Ориентировка на поиск была опубликована сутками ранее. В ней было сказано, что в лес Сергей Иванович ушел в воскресенье, 26 июля, и после этого его не видели.

«Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», - отписались волонтеры днем вторника.

Обстоятельства смерти установят следственные органы в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU