2020-07-28T16:52:53+03:00
Происшествия

Пропавшего под Рязанью грибника нашли мертвым

Произошло это через сутки после публикации ориентировки на его поиск
Антон КОНОВАЛОВ
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Сергей Горбунов ушел в лес 26 июля. 28 июля его обнаружили мертвым.Сергей Горбунов ушел в лес 26 июля. 28 июля его обнаружили мертвым.
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59-летний мужчина, который ушел за грибами в районе села Долгинино под Рязанью и пропал, найден мертвым. О гибели Сергея Горбунова сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» 28 июля.

Ориентировка на поиск была опубликована сутками ранее. В ней было сказано, что в лес Сергей Иванович ушел в воскресенье, 26 июля, и после этого его не видели.

«Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», - отписались волонтеры днем вторника.

Обстоятельства смерти установят следственные органы в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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