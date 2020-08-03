3 Авг. 2020 2020-08-03T20:26:05+03:00

Благоустраивать общественное пространство продолжат уже в этом году

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Рязанский парк Морской славы приведут в порядок. Об этом стало известно после выездного совещания, которое провел заместитель главы администрации Владимир Бурмистров.

Первый этап благоустройства парка был выполнен в 2019 году. Однако, к работе подрядчика возникли претензии.

- В частности, к ним отнесены дефекты асфальтобетонного покрытия по всей протяженности дорожек. За подрядчиками, которые благоустраивают территорию, мы усилили контроль, - приводит слова замглавы пресс-служба администрации Рязани.

На втором этапе благоустройства планируют установить дополнительные скамейки, а также привезти песок и засыпать его в песочницы на детской площадке. Также на месте бывшего котлована будет засыпан плодородный грунт и высажены саженцы деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU