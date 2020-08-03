Полиция возбудила уголовное дело против рязанки, торговавшей спиртным

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:28:34+03:00

О том, что алкоголь продают на улице Керамзавода, рассказал известный блогер Петр Ловыгин

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Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 66-летней рязанки, продававшей спиртное из своего жилища. Женщину уже привлекали за это к административной ответственности, но выводов она видимо не сделала.

«В ходе очередной проверки адреса на улице Керамзавода сотрудники полиции зафиксировали факт незаконного сбыта алкогольной продукции. Теперь злоумышленнице грозит более строгое - уголовное наказание», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, ранее известный российский блогер Петр Ловыгин показал темную сторону Рязани. Он побывал в неблагополучных рязанских микрорайонах и, в том числе, зафиксировал подпольную продажу спиртным на улице Керамзавода.

Есть ли связь между фактом, показанным в сюжете и возбужденным уголовным делом, в полиции не уточнили. Однако, и там и там фигурирует женщина пенсионного возраста. Кроме того, в эфире радио «Комсомольская правда» один из рязанцев, который снялся в ролике, пожаловался, что сотрудники полиции начали «прессовать» участников сюжета.

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ИСТОЧНИК KP.RU