2020-07-30T13:12:56+03:00
Общество

Популярный блогер Петр Ловыгин показал россиянам темную сторону Рязани

По мнению автора YouTube-канала, он побывал в "самом убитом городе России"
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Фото: "Петенька планетка".Фото: "Петенька планетка".
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Известный блогер Петр Ловыгин рассказал зрителям YouTube-канала «Петенька планетка» (может присутствовать ненорматиная лексика, 18+) про Рязань. Исходя из названия ролика, автор посчитал ее "самым убитым городом России". В сорокаминутном ролике съемочная группа показывает свой субъективный взгляд на "изнанку" областного центра.

Ловыгин побывал в рязанских микрорайонах Керамзавод, Ворошиловка, Шлаковый, в поселках Соколовка и Строитель, а также в селе Константиново, деревне Федякино и даже у рязанских цыган.

Звезда Соколовки. Фото: "Петенька планетка".

Звезда Соколовки. Фото: "Петенька планетка".

Съемочная группа посетила колоритные рюмочные, местные достопримечательности, пообщалась с горожанами, узнав у них места продажи паленого алкоголя. Заодно блогер показал неутешительное состояние городской инфраструктуры, разбитые дороги и тротуары, горы мусора и многое другое.

«Спальные гетто, ощущение самого запущенного города России, муж избил жену в баре, приревновав к столичному гостю, тотальный алкоголизм населения, и даже экскурсия по родине Есенина превратилась в какой-то фарс и абсурд... Зато ярко и колоритно!», - поделился автор в описании к видеоролику.

Блогеры ищут паленый алкоголь, Фото: "Петенька планетка".

Блогеры ищут паленый алкоголь, Фото: "Петенька планетка".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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