Во вторник в Рязани потеплеет до 26 градусов

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:02:51+03:00

Синоптики сообщают, что 4 августа осадков не ожидается

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4 августа в Рязани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во вторник ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха по области ночью +7...+12°С, днем +21...+26°С.

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ИСТОЧНИК KP.RU