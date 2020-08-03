Во вторник в Рязани потеплеет до 26 градусов
4 августа в Рязани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Во вторник ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха по области ночью +7...+12°С, днем +21...+26°С.
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ИСТОЧНИК KP.RU