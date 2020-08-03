Мощный град обрушился на рязанский райцентр
Вечером 2 августа на поселок Сапожок обрушился град размером с горошину. Осадки повредили овощи на приусадебных участках райцентра и кровлю.
— Весь двор засыпал, все было бело, как будто снег выпал, — рассказала издательству «Пресса» местная жительница Антонина Колотвина. — Град побил огурцы, кабачки, посек ботву картошки, листья винограда обморозились.
Фото: издательство "Пресса".
По словам местных, град был такой силы, что пробивал на террасах поликарбонатовую кровлю.
Напомним, в воскресенье мощный ливень затопил в Рязани улицу Чкалова (читать подробнее и смотреть фото).
Фото: издательство "Пресса".
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ИСТОЧНИК KP.RU