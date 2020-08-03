В Рязани с размахом отпраздновали День ВДВ

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:34:21+03:00

Изменить размер текста: A A

2 августа в Рязани прошел праздник, посвященный 925-летию города и 90-й годовщине со дня основания Воздушно-десантных войск России. Центральной площадкой мероприятия стал стадион «Спартак».

Программу праздника открыли выносом флагов Российской Федерации, воздушно-десантных войск и Георгиевского знамени. Фото: администрация Рязани.

Все желающие посетили выставку военной техники, которая развернулась на специально организованной интерактивной площадке перед стадионом.

Как отпраздновали в Рязани День ВДВ. Фото: администрация Рязани.

Во время праздничной программы гостям показали театрализованное представление «Офицерский вальс», а также выступления роты почетного караула РГВВДКУ имени генерала армии Маргелова, подразделений ВДВ, спортсменов-парашютистов и военизированную эстафету.

Фото: администрация Рязани.

В финале над стадионом «Спартак» пролетели пилотажные группы на Су-25.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Появилось видео драки пьяных десантников на улице Почтовой

В Рязани отпраздновали День воздушно-десантных войск (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU