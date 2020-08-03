В Рязани с размахом отпраздновали День ВДВ
2 августа в Рязани прошел праздник, посвященный 925-летию города и 90-й годовщине со дня основания Воздушно-десантных войск России. Центральной площадкой мероприятия стал стадион «Спартак».
Программу праздника открыли выносом флагов Российской Федерации, воздушно-десантных войск и Георгиевского знамени. Фото: администрация Рязани.
Все желающие посетили выставку военной техники, которая развернулась на специально организованной интерактивной площадке перед стадионом.
Как отпраздновали в Рязани День ВДВ. Фото: администрация Рязани.
Во время праздничной программы гостям показали театрализованное представление «Офицерский вальс», а также выступления роты почетного караула РГВВДКУ имени генерала армии Маргелова, подразделений ВДВ, спортсменов-парашютистов и военизированную эстафету.
Фото: администрация Рязани.
В финале над стадионом «Спартак» пролетели пилотажные группы на Су-25.
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ИСТОЧНИК KP.RU