Появилось видео драки пьяных десантников на улице Почтовой

2 Авг. 2020 2020-08-02T21:51:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 2 августа в самом центре Рязани на улице Почтовой произошла драка, в которой участвовали, по всей видимости, бывшие военнослужащие воздушно-десантных войск. Видео инцидента выложили в Rzn-Life.

Судя по кадрам, в потасовке участвовали не менее семи человек. Некоторые из них нарядились в тельняшки, футболки с надписью «ВДВ и камуфлированные костюмы. Головы молодых людей украшали голубые береты.

В коротком видео запечатлен момент, как один из «бойцов», лежа на земле получил сильный удар в голову от одного из мужчин.

rzn_life Драка десантников на Почтовой

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, 2 августа в России отмечают День воздушно-десантных войск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU