Появилось видео драки пьяных десантников на улице Почтовой
Вечером 2 августа в самом центре Рязани на улице Почтовой произошла драка, в которой участвовали, по всей видимости, бывшие военнослужащие воздушно-десантных войск. Видео инцидента выложили в Rzn-Life.
Судя по кадрам, в потасовке участвовали не менее семи человек. Некоторые из них нарядились в тельняшки, футболки с надписью «ВДВ и камуфлированные костюмы. Головы молодых людей украшали голубые береты.
В коротком видео запечатлен момент, как один из «бойцов», лежа на земле получил сильный удар в голову от одного из мужчин.
Подробности происшествия уточняются.
Напомним, 2 августа в России отмечают День воздушно-десантных войск.
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ИСТОЧНИК KP.RU