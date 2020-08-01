Коронавирус в Рязани и области: менее 30 случаев за истекшие сутки

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:56:46+03:00

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1 августа 2020 года стало, по официальной версии, на 28 случаев больше заражения коронавирусной инфекцией.

Стало быть, с начала пандемии COVID-19 в Рязанской области заболевание подтвердилось у 6323 человек. Еще 29 положительных тестов находятся на подтверждении регионального минздрава. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей – 6352 человека.

Продолжая тему. 1 августа в Рязани должен открыться городской родильный дом №2. В начале мая там произошла вспышка коронавируса, после чего минздрав приостановил прием рожениц и начал дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU