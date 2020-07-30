Роддом №2, где была вспышка коронавируса, откроется 1 августа
1 августа в Рязани откроют городской родительный дом №2. В начале мая там произошла вспышка коронавируса, после чего минздрав приостановил прием рожениц и начал дезинфекцию. Последнюю обещали завершить за 10-12 дней, но, как мы видим, времени потребовалось гораздо больше.
«Во время дезинфекции проведена большая работа. В системе приточной вентиляции заменены все фильтры. Обработаны все помещения с использованием современных кислородосодержащих дезинфицирующих средств методом мелкодиспенсорного распыления», - рассказали в минздраве.
С началом последнего летнего месяца возобновит свою работу и кабинет поддержки грудного вскармливания. Горячая линия открыта по телефону 8(910)630-48-73.
ИСТОЧНИК KP.RU