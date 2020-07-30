2020-07-30T18:05:05+03:00
Здоровье

Роддом №2, где была вспышка коронавируса, откроется 1 августа

Минздрав рассказал о проведенной там дезинфекции
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Минздрав Рязанской области.Фото: Минздрав Рязанской области.
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1 августа в Рязани откроют городской родительный дом №2. В начале мая там произошла вспышка коронавируса, после чего минздрав приостановил прием рожениц и начал дезинфекцию. Последнюю обещали завершить за 10-12 дней, но, как мы видим, времени потребовалось гораздо больше.

«Во время дезинфекции проведена большая работа. В системе приточной вентиляции заменены все фильтры. Обработаны все помещения с использованием современных кислородосодержащих дезинфицирующих средств методом мелкодиспенсорного распыления», - рассказали в минздраве.

С началом последнего летнего месяца возобновит свою работу и кабинет поддержки грудного вскармливания. Горячая линия открыта по телефону 8(910)630-48-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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