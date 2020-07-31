В библиотеке Горького стартовал III Форум древних городов
В этом году III Форум древних городов проходит в режиме ВКС. На пленарном заседании с приветственным словом к участникам обратились Губернатор Рязанской области Николай Любимов, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, председатель Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов.
В Рязанской области более 80 населенных пунктов, история которых насчитывает свыше 500 лет. В их числе областной центр. В этом году Рязани исполнилось 925 лет.
Глава муниципального образования Юлия Рокотянская отметила, что в прошлом году Рязанской городской Думой было принято решение об участии Рязани в создании Ассоциации древних городов.
– Несмотря на пандемию, продолжается работа, направленная на укрепление межрегиональных и международных связей древних городов, популяризацию исторических мест, решаются общие проблемы в сфере развития туристической инфраструктуры. Наша общая цель – сохранять и по возможности восстанавливать древнюю архитектуру, – отметила глава муниципального образования.
Юлия Рокотянская поблагодарила Правительство Рязанской области и Губернатора региона за решение о включении Рязани в перечень исторических поселений.
В ходе заседания прозвучали доклады об итогах и перспективах Форума древних городов, о вкладе рязанцев в Великую Победу, об истории рязанских монастырей, о гербах старинных рязанских городов. Глава администрации Рязани Елена Сорокина представила доклад о 925-летии областного центра.
Участники Форума поддержали предложение Губернатора Николая Любимова о создании в регионе Совета по сохранению культурного наследия.
Юлия Рокотянская поблагодарила Правительство Рязанской области и Губернатора региона за решение о включении Рязани в перечень исторических поселений.
ИСТОЧНИК KP.RU