Перекрытый в Рязани участок дороги водители объезжают по тротуару

31 Июль 2020 2020-07-31T15:27:54+03:00

Видео опубликовано в соцсети. Причем нарушения, судя по всему, происходят систематически

Изменить размер текста: A A

Рязанка опубликовала в Instagram видео, снятое на улице Новоселов. На нем автомобили объезжают перекрытый из-за ремонта теплотрассы участок дороги по тротуару.

«Перекрыли дорогу, и автолюбители стали ездить по тротуару… Вопрос к властям города, это нормально по-вашему? Тротуар – вроде дублера», - комментирует увиденное автор.

Напомним, движение транспорта запрещено в районе дома №14 по улице Новоселов с одной стороны и у дома №7 с другой. Хотя альтернативные пути, чтобы объехать этот участок по правилам, существуют, водители предпочитают сэкономить время, нагло нарушив ПДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/793701" frameborder="0"></iframe> Езда по тротуару на Новоселов.

ИСТОЧНИК KP.RU