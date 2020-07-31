2020-07-31T15:27:54+03:00
Общество

Перекрытый в Рязани участок дороги водители объезжают по тротуару

Видео опубликовано в соцсети. Причем нарушения, судя по всему, происходят систематически
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанка опубликовала в Instagram видео, снятое на улице Новоселов. На нем автомобили объезжают перекрытый из-за ремонта теплотрассы участок дороги по тротуару.

«Перекрыли дорогу, и автолюбители стали ездить по тротуару… Вопрос к властям города, это нормально по-вашему? Тротуар – вроде дублера», - комментирует увиденное автор.

Напомним, движение транспорта запрещено в районе дома №14 по улице Новоселов с одной стороны и у дома №7 с другой. Хотя альтернативные пути, чтобы объехать этот участок по правилам, существуют, водители предпочитают сэкономить время, нагло нарушив ПДД.

Езда по тротуару на Новоселов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани обсудили вопросы сохранения и развития древних городов
В суде допросили эксперта, признавшего некачественным покрытие Солотчинского моста
Заблудившегося в Рязанской области грибника нашли далеко от дома
В библиотеке Горького стартовал III Форум древних городов
Перекрытый в Рязани участок дороги водители объезжают по тротуару
«Диктант Победы» пройдет в этом году 3 сентября
Под Рязанью неизвестные «запретили» проезд к озеру под предлогом коронавируса
География коронавируса: в Рязани больше 20 новых случаев
Прочь из города. Самоизоляция увеличила спрос на загородную недвижимость
В Рязани на месяц перекроют улицу перед ЦПКиО
Наследников дачного участка ищут в Рязани
В Рязани будет создан Совет по сохранению культурного наследия региона
Водитель без прав устроил ДТП с двумя погибшими в Рязанской области
В Рязани возобновляют работу два пункта КВЦ
Держателям транспортных карт в Рязани компенсируют «пропавшие» средства
В Рязани устроят массовый забег «Рязанский Кремль»
Роддом №2, где была вспышка коронавируса, откроется 1 августа
Первое слушание по делу Сергея Карабасова будет закрытым
Рязань возьмет в лизинг 20 автобусов ПАЗ
Губернатор продлил ограничения для пожилых рязанцев
Глава администрации Рязани объехала Октябрьский район города
Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области
Популярный блогер Петр Ловыгин показал россиянам темную сторону Рязани
Причиной смерти 72-летней рязанки стал коронавирус