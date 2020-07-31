Перекрытый в Рязани участок дороги водители объезжают по тротуару
Рязанка опубликовала в Instagram видео, снятое на улице Новоселов. На нем автомобили объезжают перекрытый из-за ремонта теплотрассы участок дороги по тротуару.
«Перекрыли дорогу, и автолюбители стали ездить по тротуару… Вопрос к властям города, это нормально по-вашему? Тротуар – вроде дублера», - комментирует увиденное автор.
Напомним, движение транспорта запрещено в районе дома №14 по улице Новоселов с одной стороны и у дома №7 с другой. Хотя альтернативные пути, чтобы объехать этот участок по правилам, существуют, водители предпочитают сэкономить время, нагло нарушив ПДД.
Езда по тротуару на Новоселов.
ИСТОЧНИК KP.RU