2020-07-30T07:40:22+03:00
Недвижимость

Почти на месяц власти Рязани ограничили движение по улице Новоселов

Это связано с проведением капитального ремонта теплотрассы
Антон ВОХЕЧ
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Официальный сайт городской администрации Рязани сообщает о том, что по улице Новоселов, с 00.00 30 июля до 23.00 27 августа будет ограничено движение транспорта в районе дома №14. Перекроют обе полосы движения в сторону улицы Советской Армии в районе дома №7. а также одну полосу улицы Тимуровцев.

Сотрудники администрации просят автомобилистов обращать внимание на выставленные временные дорожные знаки, а также планировать свои поездки, исходя из сложившихся обстоятельств. Это связано с проведением капитального ремонта теплотрассы, места работ будут огорожены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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