2020-07-29T15:05:14+03:00
Общество

В Рязанской области похолодает из-за циклона с Балтики

Уже в ближайшие дни от жары не останется ни следа. Начнутся дожди и грозы
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

После 29 июля в Рязанской области начнется похолодание. По данным Гидрометцентра, это связано с циклоном, который движется со стороны Балтики. Например, через столицу его холодный фронт пройдет уже в ночь на четверг, а вслед за ним начнет распространяться прохладная воздушная масса.

По актуальному прогнозу региональных метеорологов (Рязанский ЦГМС), 30 июля в Рязанской области ожидается +14…+19 градусов ночью и +22…+27 градусов днем. Вместе с понижением температуры придут кратковременные дожди, местами грозы и град.

Усилится ветер: при грозе порывы 12-17 м/с, днем местами до 23 м/с.

31 июля похолодание продолжится. Согласно предварительному прогнозу, ночью +10…+15, днём +19…+24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24