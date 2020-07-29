В Рязанской области похолодает из-за циклона с Балтики

29 Июль 2020 2020-07-29T15:05:14+03:00

Уже в ближайшие дни от жары не останется ни следа. Начнутся дожди и грозы

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После 29 июля в Рязанской области начнется похолодание. По данным Гидрометцентра, это связано с циклоном, который движется со стороны Балтики. Например, через столицу его холодный фронт пройдет уже в ночь на четверг, а вслед за ним начнет распространяться прохладная воздушная масса.

По актуальному прогнозу региональных метеорологов (Рязанский ЦГМС), 30 июля в Рязанской области ожидается +14…+19 градусов ночью и +22…+27 градусов днем. Вместе с понижением температуры придут кратковременные дожди, местами грозы и град.

Усилится ветер: при грозе порывы 12-17 м/с, днем местами до 23 м/с.

31 июля похолодание продолжится. Согласно предварительному прогнозу, ночью +10…+15, днём +19…+24.

ИСТОЧНИК KP.RU