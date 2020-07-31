Под Рязанью неизвестные «запретили» проезд к озеру под предлогом коронавируса

31 Июль 2020 2020-07-31T14:00:53+03:00

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В селе Алеканово Рязанского района неизвестные вывесили табличку «проезд временно закрыт» на дороге к близлежащему озеру. Для пущей важности они приплели действующий в регионе «режим пожарной опасности» и предупредили, что ведется видеонаблюдение.

«По «ковиду» ограничения сняли, а дорога так и осталась перекрыта. Законно ли? Кажется, было время, когда пытались уже ограничить там проезд, чтобы не ездил простой люд у имений», - заметил автор фотографии.

Кто и на каком основании пытается ограничить доступ к водоему, предстоит разобраться прокуратуре, которая уже назначила проверку по факту поступившего обращения.

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ИСТОЧНИК KP.RU