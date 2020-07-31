2020-07-31T14:00:53+03:00
Общество

Под Рязанью неизвестные «запретили» проезд к озеру под предлогом коронавируса

Для пущей важности они приплели «режим пожарной опасности». Прокуратура проводит проверку
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: local.yandex.ru/users/1yde1zzazxxhu0yakme7t7kfqgФото: local.yandex.ru/users/1yde1zzazxxhu0yakme7t7kfqg
Изменить размер текста:

В селе Алеканово Рязанского района неизвестные вывесили табличку «проезд временно закрыт» на дороге к близлежащему озеру. Для пущей важности они приплели действующий в регионе «режим пожарной опасности» и предупредили, что ведется видеонаблюдение.

«По «ковиду» ограничения сняли, а дорога так и осталась перекрыта. Законно ли? Кажется, было время, когда пытались уже ограничить там проезд, чтобы не ездил простой люд у имений», - заметил автор фотографии.

Кто и на каком основании пытается ограничить доступ к водоему, предстоит разобраться прокуратуре, которая уже назначила проверку по факту поступившего обращения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Алеканове могут закрыть доступ к воде?

Заметив появившийся вдоль берега забор, жители начали бить тревогу и писать жалобы в прокуратуру (подробнее).

Прокуратура Рязанского района подала иск с требованием убрать забор, препятствующий выходу на берег Оки

Противостояние местных жителей в селе Коростово выходит на финишную прямую (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Диктант Победы» пройдет в этом году 3 сентября
Под Рязанью неизвестные «запретили» проезд к озеру под предлогом коронавируса
География коронавируса: в Рязани больше 20 новых случаев
Прочь из города. Самоизоляция увеличила спрос на загородную недвижимость
В Рязани на месяц перекроют улицу перед ЦПКиО
Наследников дачного участка ищут в Рязани
В Рязани будет создан Совет по сохранению культурного наследия региона
Водитель без прав устроил ДТП с двумя погибшими в Рязанской области
В Рязани возобновляют работу два пункта КВЦ
Держателям транспортных карт в Рязани компенсируют «пропавшие» средства
В Рязани устроят массовый забег «Рязанский Кремль»
Роддом №2, где была вспышка коронавируса, откроется 1 августа
Первое слушание по делу Сергея Карабасова будет закрытым
Рязань возьмет в лизинг 20 автобусов ПАЗ
Губернатор продлил ограничения для пожилых рязанцев
Глава администрации Рязани объехала Октябрьский район города
Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области
Популярный блогер Петр Ловыгин показал россиянам темную сторону Рязани
Причиной смерти 72-летней рязанки стал коронавирус